ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 271 bin 29'a yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 271 bin 29'a yükseldi

28.11.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:45
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 271 bin 29'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 bin 29'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271 bin 29'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 271 bin 29 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 454 bin 346 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 945 bin 585 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 237 bin 732 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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