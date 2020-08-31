ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
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ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili ABD'de yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre; Kovid-19'a iki kez yakalanan hastayı enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi. İnceleme aynı zamanda sağlıklı bireylerde bile hastalığın ilkinden daha ağır geçebileceğini de ortaya koydu.

31.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:17

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 851 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 25 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, ABD'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre; Kovid-19'a iki kez yakalanan hastayı enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi. İnceleme aynı zamanda sağlıklı bireylerde bile hastalığın ilkinden daha ağır geçebileceğini de ortaya koydu.

BAŞ AĞRISI, İSHAL VE BULANTI GİBİ SEMPTOMLAR HİSSETMEYE BAŞLADI

The Lancet dergisinin ön baskısında yer alan makaleye göre, Nevada'nın Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra mayıs sonunda olmak üzere iki kez Kovid-19'a yakalandı.

Nisan ayında Kovid-19 teşhisi koyulan hastanın, mart sonunda yeni tip koronavirüsle bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi.

KORONAVİRÜS TESTİ İKİNCİ KEZ POZİTİF ÇIKTI

Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında Kovid-19 testi iki kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

ZATÜRREYE YAKALANDIĞI TEŞHİS EDİLDİ

Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Hastaya tekrar yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

GENETİK DİZİLİMLERİ FARKLI ÇIKTI

Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu belirledi.

Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, ikinci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı. Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da Kovid-19'a ikinci defa yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti.

ABD'de koronavirüsle ilgili yeni araştırma: İkinci enfeksiyon daha ağır geçebiliyor
Haber Yorumları (1)
YENİ BİR ŞEY DEĞİL: yeni bir şey değil sadece basın açıklaması için biraz daha bilgi beklediler, aynı kişide tekrar çıkabiliyor ve çok daha ağır şekilde geliyor ikinici defada. Türkiye''de de yaşandı bu durum. Ayrıca aşı konusunda bu kadar zorlayan konu da bu zaten. Vücut bağışıklığına ilişkin bir şey net şekilde denemiyor, tekrarlayan vakalardan ötürü. mayıs''tan veri bu veri var dsö''nde.
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