ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de bilanço giderek ağırlaşıyor. ABD'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
13.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:14

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de son 24 saatte gerçekleşen vaka sayıları açıklandı. Buna göre, ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 410 BİNİ AŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 22 bin 31 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka sayısının 1 milyon 410 bin 168 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1481 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 83 bin 491'e ulaştı.

Ülke genelinde şimdiye kadar 298 bin 593 kişi ise iyileşti.

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGE NEW YORK OLDU

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 348 bin 655 kişi virüse yakalandı, 27 bin 175 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 79 vakayla New Jersey ve 83 bin 21 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 271 binden fazla vakayla İspanya ve 242 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti

Dünya Manşet

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