ABD'de korona virüse karşı tamamen aşılanmış kişiler maske, mesafe kurallından muaf olacak
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ABD'de korona virüse karşı tamamen aşılanmış kişiler maske, mesafe kurallından muaf olacak

ABD'de korona virüse karşı tamamen aşılanmış kişiler maske, mesafe kurallından muaf olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının gerek olmadığına karar verdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının gerek olmadığına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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