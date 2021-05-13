ABD'de korona virüse karşı tamamen aşılanmış kişiler maske, mesafe kurallından muaf olacak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının gerek olmadığına karar verdi.