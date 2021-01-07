ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor

ABD'de Kongre binasının işgal edilmesi Demokratların, Başkan Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi. Temsilciler Meclisi'nde yer alan isimler Trump'ın derhal azledilmesini ve kongre toplanır toplanmaz görevden alınmasını talep ediyor.

ABD'de Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların; Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi.

TRUMP GÖREVDEN AZLEDİLEBİLİR Mİ?

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Demokratların iki ismi Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmedi.

ÇANLAR TRUMP İÇİN ÇALIŞIYOR

New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, ABC News'e verdiği demeçte, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullandı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE AZİL GÜNDEMİ

Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.

"YEMİNİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ"

Trump'ın hedefindeki isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da azil maddelerini kaleme aldığı yolunda bir tweet attı. Ilhan Omar, Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmesi ve ABD Senatosu'nca görevden alınması gerektiğini belirtti.

Omar, "Onun görevde kalmasına izin veremeyiz. Bu, Cumhuriyetimizi koruma meselesidir ve yeminimizi yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.