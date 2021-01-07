ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor
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ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor

07.01.2021 09:04 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:26

ABD'de Kongre binasının işgal edilmesi Demokratların, Başkan Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi. Temsilciler Meclisi'nde yer alan isimler Trump'ın derhal azledilmesini ve kongre toplanır toplanmaz görevden alınmasını talep ediyor.

ABD'de Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların; Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi.

TRUMP GÖREVDEN AZLEDİLEBİLİR Mİ?

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Demokratların iki ismi Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmedi.

ÇANLAR TRUMP İÇİN ÇALIŞIYOR

New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, ABC News'e verdiği demeçte, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullandı.

ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE AZİL GÜNDEMİ

Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.

"YEMİNİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ"

Trump'ın hedefindeki isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da azil maddelerini kaleme aldığı yolunda bir tweet attı. Ilhan Omar, Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmesi ve ABD Senatosu'nca görevden alınması gerektiğini belirtti.

Omar, "Onun görevde kalmasına izin veremeyiz. Bu, Cumhuriyetimizi koruma meselesidir ve yeminimizi yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu. Kongre binasında çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 52 gösterici gözaltına alınmıştı.

BIDEN'DAN "SALDIRILARA SON VERİN" ÇAĞRISI

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı. Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum" demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor
Haber Yorumları (2)
HIÇKIDIK: Oh be sonunda gündem değişti, bıktık corona haberlerinden hadi tramp direnmeye devam.
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CEVO: Biden''ın yerinde olsam, gelir gelmez trumpı mahvederim.
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