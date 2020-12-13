Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı

13.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:13
Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı

Son dakika haberler: ABD'de kalkmaya hazırlanan bir uçağın kanadına tırmanan kişi gözaltına alındı.

ABD'de kalkmaya hazırlanan bir uçağın kanadına tırmanan kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan ve Las Vegas şehrine hizmet eden McCarran Uluslararası Havalimanı'nda kimliği belirsiz bir kişi kalkmaya hazır olan uçağın kanadına çıktı. Sonrasında kanadın en uç kısmına tırmanmaya çalışan kişi öncesinde ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı. O sırada yetkililer müdahale için kanada çıkarken söz konusu kişi uçağın kanadından kayarak düştü. Bunun üzerine güvenlik güçleri akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen kişiyi gözaltına aldı. O anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı.


Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı
Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi
İsrail, Sivasspor Kafilesi'ni taşıyan uçağın kalkışına henüz izin vermedi
Son dakika haberi: İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi
Son dakika haberi: İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi
Son dakika haberi | ABD'de nöbet geçiren genci gözaltına alan polislere tepki
Son dakika haberi | ABD'de nöbet geçiren genci gözaltına alan polislere tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ezgi Mola Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkan kişiye gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:13:33. #1.15#
title