ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı
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ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

14.12.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:04

ABD'de BioNTech-Pfizer aşısı onaylandıktan sonra, ilk aşı New York'ta, yoğun bakım ünitesinde görevli bir hemşireye yapıldı.

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilecek. New York'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu.

Aşı yapılırken canlı yayına New York Valisi Andrew Cuomo da video konferansla katıldı.

"UMARIM, SANCILI BİR DÖNEMİN SONUNUN BAŞLANGICI OLUR"

Lindsay, aşı olduktan sonra, "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur." ifadesini kullandı. Halka aşının güvenli olduğunu aşılamak istediğini belirten Lindsay, salgına son vermek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Lindsay, tünelin sonunda ışık göründüğüne işaret ederek, maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

TRUMP PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'da Twitter hesabından, "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD. Tebrikler dünya." açıklamasını yaptı.

New York Valisi Cuomo da "Tarihi. İlk New Yorklu, ön saflarda çalışan hemşire Sandra Lindsay aşı oldu. İyileşme kapıda. Teşekkürler Sandra." paylaşımında bulundu.

ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı
Haber Yorumları (5)
): kadını kobay olarak kullanmış olabilirler sürüngen ilaç firmaları
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ADALET: gözlerindeki korku herşeyi anlatıyor aslında
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X MEN: harbi hemşireye acıdım Allah yardımcısı olsun kim bilir ilerde ne sorunlarla karşılaşacak keşke direnseymiş harbi acıdım nede olsa bir insan
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