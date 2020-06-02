ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
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ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir

Siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan olaylarda üste yer alan iki askerin öldürülmesi ülkeyi adeta iç savaşın eşiğine getirdi. Hal böyleyken doktorlar da eylemcilerin maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesinin koronada ikinci dalgayı tetikleyebileceğinden endişe ediyor.

02.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:19

ABD'de siyahi George Floyd'un geçtiğimiz hafta polis tarafından orantısız güç kullanılması sonucu boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemler Amerika'nın her noktasına yayıldı. Polisle çatışmanın şiddetlendiği olaylarda sosyal mesafe önlemlerine uyulmayan eylemcilerin, Kovid-19 nedeniyle daha çok can kaybı yaşanan siyahi ve azınlık toplulukları için büyük bir tehlike yarattığını açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA

George Floyd'un ölümünden sonra olayın meydana geldiği Minnesota'dan dünyaya yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşı gösteriler nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde 27 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, beyaz bir polis memuru olan Derek Chauvin'inin sahte bir 20 dolar kullandığını iddia ederek 46 yaşındaki siyahi Floyd'u boynuna diziyle baskı uygulayarak öldürmesi tüm dünyada öfkeyle karşılandı.Floyd'un ölümünden önceki "Nefes alamıyorum" feryadı ırkçılık ve polis şiddeti gösterilerin sloganı oldu.

ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir

EYLEMLER İKİNCİ KORONA DALGASINI TETİKLEYEBİLİR ENDİŞESİ

Ayrıca koronavirüs salgınının merkezi olan ABD'de, Los Angeles, New York City ve Washington DC'de gösterilerin ikinci bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasını tetikleyebileceğine dair endişeler var.

MASKE, SOSYAL MESAFE YOK; BAĞIRMA, KOŞMA VAR

Eylemlere katılan birçok protestocunun sosyal mesafe kurallarını göz ardı ettiği ve maske gibi koruyucu önlemler almadığı görülüyor. Bununla birlikte, sağlık uzmanları birçok gösteride meydana gelen bağırma ve slogan atma ve etrafta dolaşmanınvirüsün yayılımını hızlandırabileceği konusunda uyardı.

ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir

"İNSANLAR KOVİD-19'U ÖNEMSEMİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffer, "Gösterilerin şu anda öfkeli insanlardan oluşan büyük bir toplumsal olay olduğu gerçeği var ve bu insanlar şu anda adalet ve hak arayışı nedeniyle Kovid-19'u birincil derecede önemsemiyor. Bu durum da sosyal mesafe eksikliğini ve maske takmayan insanları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullanarak, gösterilerdeslogan atmanın da virüsün yayılma riskini artıracağını sözlerine ekledi.

ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir

ABD'DE KORONAVİRÜS AZINLIKLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Buna ek olarak, bu protestolara katılanların çoğu, koronavirüsten orantısız bir şekilde etkilenen siyahiler ve azınlıklardan oluşuyor. Daha önce yapılan çalışmalarda, ABD'de koronanın siyahi, Hispanik, Latinve Asya kökenlileri, neredeyse diğerlerinin iki katından daha fazla öldürdüğü ortaya konulmuştu.

Schaffer, söz konusu protestoların ABD'de siyahi ve azınlık topluluklarını daha fazla riske soktuğunu ve virüsü onlarla birlikte evlerini getirebileceğini söylerek, "Bu durumun Kovid-19 vakalarını artıracağından hiçbir kuşkumuz yok" dedi.

ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir

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