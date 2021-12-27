ABD'de geyik, camı kırarak adliye binasına daldı - Haberler
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ABD'de geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

ABD'de geyik, camı kırarak adliye binasına daldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde geyik, camı kırarak ilçe adliyesine daldı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde geyik, camı kırarak ilçe adliyesine daldı. Polis ekipleri, geyiği zorlukla durdurdu. Polisten yapılan açıklamada, "Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz" denildi.

Olay, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Transylvania ilçesinde 17 Aralık'ta meydana geldi. Geyik, ilçe adliyesinin cam kapısını kırarak içeriye daldı. Kısa süreli paniğin ardından adliyedeki polis ekipleri, geyiği yere yatırarak durdurabildi. Polisten yapılan ve yaşanan olayı tiye alan açıklamada, "Adliyeye zorla giren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polis memurlarının çöreklerini çalmaya çalıştığına inanıyoruz. Hakim, sert bir uyarıda bulunarak şüpheliyi serbest bıraktı" denildi.


ABD'de geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

ABD'de geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

ABD'de geyik, camı kırarak adliye binasına daldı

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