ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
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ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı

ABD'de
01.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:21

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Demokrat valinin "Evde Kal" politikasına karşı çıkan Cumhuriyetçiler parlamentoyu bastı. Aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu protestocular sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

ABD'de karantina tedbirlerinin kaldırılmasını isteyenler, bu kez Michigan eyaletinde sahne aldı. Yüzlerce protestocu acil durum sürecini uzatma talebinin görüşüldüğü sırada Eyalet Meclis Binası Capitol'ü bastı. "Amerikalı Vatansever Yürüyüşü" adlı verilen gösteriye katılan eylemcilerden bazılarının Başkan Donald Trump yanlısı pankart ve tüfek taşıması dikkat çekti. Protestocuların sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği ve çok az katılımcının maske taktığı görüldü.

EYLEMCİLER TOPLANTI ODASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Eylemcilerin bazıları da toplantı odasına girmeye çalıştı ancak polis tarafından durduruldu. Silahlı protestocuların fotoğraflarını paylaşan Senatör Dayna Polehanki, bazı meslektaşlarının çelik yelek giydiğini söyledi. Hükümet karşıtı slogan atan eylemciler, eyaletin Demokrat Valisi Gretchen Whitmer'ı Hitler'le karşılaştırdı. Bu esnada bina dışında kalan protestocuların "Zorbalar darağacına gider" yazılı bir pankart taşıdığı görüldü.

ABD'de 'Evde Kal' çağrısına silahlı protesto! Eyalet parlamentosunu bastılar

TRUMP AKIL VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise silahlı protestocuları "İyi niyetli insanlar" olarak nitelendirdi ve Vali Whitmer'a akıl verdi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, "Michigan Valisi biraz adım atmalı ve ateşe söndürmeli. Bunlar çok iyi insanlar, ama kızgınlar. Onlar hayatlarını geri istiyorlar, güvenli bir şekilde. Onları görün, onlarla konuşun, bir anlaşma yapın" ifadelerini kullandı.

Michigan'da daha önce de 15 Nisan'da benzer amaçla "Trafiği Tıkama Operasyonu" adı altında eylem düzenlenmişti. Yüzlerce eylemci, sokakları araçlarıyla tıkayarak Vali Gretchen Whitmer'ın getirdiği sokağa çıkma yasağını protesto etmişti. Bu, ülke çapında benzer eylemlerin fitilini ateşlemişti.Whitmer, mart ayında ilan edilen ve dün süresi dolan acil durumun 28 Mayıs'a kadar uzatılmasını öngören bir düzenlemeye imza atmıştı. Evde kalma zorunluluğu da 15 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.Protestonun ardından eyalet kongresinin Cumhuriyetçi kanadı önlemlerin uzatılmasını reddetti ve Vali Whitmer'a yetkisinin kısıtlanmasını talep eden bir dava açtı. Whitmer ise bunu üzerine acil durumun henüz geçmediğine dair bir kararname çıkarttı.

ABD'de 'Evde Kal' çağrısına silahlı protesto! Eyalet parlamentosunu bastılar
ABD'de 'Evde Kal' çağrısına silahlı protesto! Eyalet parlamentosunu bastılar
ABD'de 'Evde Kal' çağrısına silahlı protesto! Eyalet parlamentosunu bastılar

Dünya Manşet

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