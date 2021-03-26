ABD'de donat zincirinden aşı kampanyası: Aşı karnesini göster, bedava donatı kap
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ABD'de donat zincirinden aşı kampanyası: Aşı karnesini göster, bedava donatı kap

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD'de donat zincirinden aşı kampanyası: Aşı karnesini göster, bedava donatı kap

ABD merkezli donut zinciri Krispy Kreme, ülkede Kovid-19 aşılanma kartını gösteren herkese bedava donut (tatlı çörek) verileceğini duyurdu.

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ABD merkezli donut zinciri Krispy Kreme, ülkede Kovid-19 aşılanma kartını gösteren herkese bedava donut (tatlı çörek) verileceğini duyurdu.

Dünya çapında Kovid-19'a karşı aşı kampanyası sürüyor. Salgından en çok etkilenen  ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye, vaka sayısı da 30 milyon 12 bin 351'e ulaştı. ABD merkezli donut zinciri Krispy Kreme, aşılama oranına destek vermek için kampanya yaptığını duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'tatlı' bir destek göstermek istiyoruz. Bugünden başlayarak, Krispy Kreme şubesine Aşılanma Kartı'nı getir ve 1 bedava donut al. Bu 2021'in sonuna kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi. Ayrıca bunun sadece ABD şubelerinde geçerli olduğu belirtildi.

130 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Öte yandan, salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, yapılan aşı sayısı 130 milyon 473 bini geçti. Ülkede, 85 milyon 472 binden fazla kişiye ilk doz, 46 milyon 365 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.


ABD'de donat zincirinden aşı kampanyası: Aşı karnesini göster, bedava donatı kap
ABD'de donat zincirinden aşı kampanyası: Aşı karnesini göster, bedava donatı kap

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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