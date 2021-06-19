ABD'de dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı
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ABD'de dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı ABD'nin New York kentinde silahlı bir saldırganın kaldırımda kovaladığı gence yakın mesafeden defalarca ateş ettiği sırada 2 çocuk kurşunların ortasında kaldı.

- ABD'de dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde silahlı bir saldırganın kaldırımda kovaladığı gence yakın mesafeden defalarca ateş ettiği sırada 2 çocuk kurşunların ortasında kaldı. Korkunç olayda çocuklar şans eseri yaralanmazken, polis saldırganın peşine düştü.

ABD'nin New York kentinde 2 çocuk kaldırımda yürüdüğü sırada dehşeti yaşadı. Bronx bölgesinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda silahlı bir şahıs, kaldırımda kovaladığı 24 yaşındaki gence yakın mesafeden defalarca ateş etti. Bacaklarından ve sırtından vurulan genç, önünde bulunan 5 ve 10 yaşındaki iki kardeşin üzerine düştü. Saldırgan, çocuklara aldırış etmeden yerdeki gence kurşun yağdırmaya devam etti. Kurşunların ortasında kalan çocuklar şans eseri yaralanmazken, korkunç anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırgan ise bir scooter ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan gencin durumunun stabil olduğunu belirtirken, çocukların gözü önünde kurşun yağdıran kimliği belirsiz saldırganın yakalanabilmesi için halktan yardım istedi.

ABD'de dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı
ABD'de dehşet anları kamerada: Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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