ABD'de Çıplak Saldırgan Waffle Dükkanında Dehşet Saçtı: 3 Ölü, 4 Yaralı!

ABD'nin Tennessee kentinde çıplak bir adam sabah erken saatlerde waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ÇIPLAK SALDIRGAN WAFFLE DÜKKANINI BASTI

ABD'nin Tennessee kentinde silahlı bir kişinin bir waffle dükkanına girerek içerideki kişilere ateş açtığı belirtildi.

AR-15 tipi silah taşıdığı belirtilen saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde sadece yeşil bir ceket bulunduğu ifade edildi.

KURŞUN YAĞDIRDIĞI 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ise kritik.

ÜZERİNDE OLAN TEK CEKETİNİ DE OLAY YERİNDE BIRAKTI

Olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın, ceketini olay yerinde bıraktığı ve halen polis tarafından arandığı belirtildi.