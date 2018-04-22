ABD'de Çıplak Saldırgan Waffle Dükkanında Dehşet Saçtı: 3 Ölü, 4 Yaralı!
ABD'de üzerinde sadece ceket olan bir silahlı saldırgan waffle dükkanını basıp kurşun yağdırdı. 3 kişi öldürüp 4 kişiyi yaralayan saldırgan ceketini olay yerinde bırakıp çıplak kaçtı.
ABD'nin Tennessee kentinde çıplak bir adam sabah erken saatlerde waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ÇIPLAK SALDIRGAN WAFFLE DÜKKANINI BASTI
ABD'nin Tennessee kentinde silahlı bir kişinin bir waffle dükkanına girerek içerideki kişilere ateş açtığı belirtildi.
AR-15 tipi silah taşıdığı belirtilen saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde sadece yeşil bir ceket bulunduğu ifade edildi.
KURŞUN YAĞDIRDIĞI 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ise kritik.
ÜZERİNDE OLAN TEK CEKETİNİ DE OLAY YERİNDE BIRAKTI
Olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın, ceketini olay yerinde bıraktığı ve halen polis tarafından arandığı belirtildi.
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hani açık ve çıplaklar çok demokrat oluyordu.yazıklar olsun açık ve çıplaklara.Cevap Yaz 5 3 Yayından KaldırDÜRBÜNE GEÇİREN ADAM: Senden Bi cacık olmaz. Sen evinden çıkma da oksijen boşa gitmesin3 5 Yayından Kaldır