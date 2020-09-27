ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi

27.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:38
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi

ABD'de su kaynağında Naegleria adlı, genellikle ölümcül beyin enfeksiyonlarına yol açan mikroplar tespit edildi. Yapılan testler sonucuna göre uyarıda bulunan yetkililer, Lake Jackson kentinde yaşayanların musluktan su içmemesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir su kaynağında beyin yiyen mikroplar bulunmasının ardından Lake Jackson kentinde yaşayanlara musluk suyu içmeme çağırısı yapıldı. Yapılan testler sonucunda suda Naegleria adlı, genellikle ölümcül beyin enfeksiyonlarına yol açtığı saptandı.

DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Amip ilk olarak Cuma günü tespit edildi. Bunun üzerine sekiz ayrı kentte musluk suyunu sifon dışında kullanmama çağrısı yapıldı. Bu çağrı diğer kentler için Cumartesi kaldırılırken Lake Jackson'daki uyarı sürüyor. 27 bin nüfusu olan Lake Jackson'ın yetkilileri, su kaynağında dezenfeksiyon çalışması yapıldığını fakat ne zaman tamamlanacağını bilmediklerini söyledi. Yetkililer daha sonrasında ise Cumartesi günü uyarı seviyesini değiştirerek suyun kaynatıldıktan sonra içilebileceğini açıkladı.

BURUNDAN GİRİP BEYNE İLERLİYOR

Kent sakinlerinin duş alırken suyun burunlarına girmediklerinden emin olmalarını istendi. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin özellikle tehdit altında olduğu açıklandı. Amip, altı yaşında bir çocuğun bu mikrop nedeniyle ölmesinin ardından yapılan araştırma sonucu su kaynağında tespit edildi.

AMİP NEDENİYLE 34 ÖLÜM

Dünya genelinde tatlı su kaynaklarında bulunan bu amip vücuda burun yoluyla girdikten sonra beyne ilerliyor. Enfekte olan kişiler genelde bir hafta içinde hayatını kaybediyor. ABD'de bu amip nedeniyle 2009-18 yılları arasında 34 ölüm kaydedildi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Özlem Yıldız Meryem Uzerli İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Arda Turan Murat Şahin Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Kaza Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 13:38:48. #1.15#
title