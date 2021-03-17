ABD'de Aziz Patrick Günü kutlamaları yapıldı
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ABD'de Aziz Patrick Günü kutlamaları yapıldı

17.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:38

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ayinden görüntüler ABD'nin New York kentinde Aziz Patrick Günü sebebiyle Aziz Patrick Katedrali'nde bir ayin düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ayinden görüntüler ABD'nin New York kentinde Aziz Patrick Günü sebebiyle Aziz Patrick Katedrali'nde bir ayin düzenlendi. Başpapaz Timothy M. Dolan'ın yönettiği Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen ayine, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda sınırlı sayıda kişi katıldı.

ABD'de Aziz Patrick Günü kutlamaları yapıldı
ABD'de Aziz Patrick Günü kutlamaları yapıldı
ABD'de Aziz Patrick Günü kutlamaları yapıldı
ABD'de Aziz Patrick Günü kutlamaları yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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