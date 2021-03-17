ABD'de Aziz Patrick Günü kutlamaları yapıldı
17.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:38
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ayinden görüntüler ABD'nin New York kentinde Aziz Patrick Günü sebebiyle Aziz Patrick Katedrali'nde bir ayin düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ayinden görüntüler ABD'nin New York kentinde Aziz Patrick Günü sebebiyle Aziz Patrick Katedrali'nde bir ayin düzenlendi. Başpapaz Timothy M. Dolan'ın yönettiği Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen ayine, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda sınırlı sayıda kişi katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol