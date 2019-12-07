ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Baltimore kentinde 9 aylık bebek, aşırı dozda fentanil ve eroinden hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünden annesi ve büyük annesi sorumlu tutuldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Baltimore kentinde 9 aylık bebek, aşırı dozda fentanil ve eroinden hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünden annesi ve büyük annesi sorumlu tutuldu.
17 yaşındaki anne Alexus Lorreine Taylor ve 43 yaşındaki büyükanne Laure Ann Taylor, perşembe günü, bebeğin ölümüne ilişkin ölüme sebebiyet verme ve birinci dereceden çocuk istismarı suçlamalarıyla gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle