ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında
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ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Baltimore kentinde 9 aylık bebek, aşırı dozda fentanil ve eroinden hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünden annesi ve büyük annesi sorumlu tutuldu.

07.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:44
ABD'de 9 aylık bebek aşırı doz uyuşturucudan öldü; 17 yaşındaki anne gözaltında

'nin (ABD) kentinde 9 aylık bebek, aşırı dozda fentanil ve eroinden hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünden annesi ve büyük annesi sorumlu tutuldu.


17 yaşındaki anne Alexus Lorreine Taylor ve 43 yaşındaki büyükanne Laure Ann Taylor, perşembe günü, bebeğin ölümüne ilişkin ölüme sebebiyet verme ve birinci dereceden çocuk istismarı suçlamalarıyla gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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