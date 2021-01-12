ABD'de 68 yıl sonra bir ilk gerçekleşecekti! Avukatı "Beyni hasarlı" dedi, idam son anda durduruldu

Hamile bir kadını boğarak öldürdükten sonra karnını yararak bebeği kaçıran Lisa Montgomery'nin bugün gerçekleşecek idamı ikinci kez ertelendi. Lisa Montgomery, 68 yıl aradan sonra ABD'de idami infaz edilecek ilk kadın olacaktı.

ABD'de bir mahkeme, ülkedeki tek federal kadın idam mahkumu Lisa Montgomery'nin cezasının infazını durdurdu. Mahkeme bu kararı, infaza birkaç saat kala aldı. 52 yaşındaki Lisa Montgomery, 2004'te Missouri'de boğarak öldürdüğü hamile bir kadının karnını yararak bebeğini kaçırmaktan hüküm giymişti.

2 BİN 553 KİŞİ İDAMI BEKLİYOR

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2 bin 553 idam mahkumu infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51'i kadın. Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

"BEYİN HASARLI DOĞDU"

2007'de idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery, bugün Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle infaz edilecekti. Ancak Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Yargıç da Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verdi.

70 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞECEKTİ

İnfaz gerçekleşseydi, 70 yıla yakın aradan sonra ilk kez federal bir kadın idam mahkumu idam edilmiş olacaktı.