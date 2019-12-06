ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı
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ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde donanmaya ait bir üste saldırı düzenleyip 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı eğitim için bulunan bir asker olduğu ortaya çıktı.

06.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:57
ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı

'nin (ABD) Florida eyaletinde donanma Pensacola Deniz Hava Üssü'ne saldırı düzenleyip, 3 kişiyi öldüren saldırganın Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim için ABD'de bulunan bir asker olduğu ortaya çıktı.

DONANMA ÜSSÜNE SİLAHLI SALDIRI

Escambia Şerifliği Sözcüsü Amber Southard, kolluk kuvvetlerinin, Florida eyaletinde Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen bir kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Escambia Şerifi David Morgan ise yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını vurgulamıştı.

Saldırganın da hayatını kaybettiğini teyit eden Morgan, bölgede herhangi bir güvenlik tehlikesi bulunmadığını duyurmuştu.

Öte yandan Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiği kaydedilmişti.


Haber Videosu

: ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı
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