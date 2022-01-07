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ABD Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Haberler | Genel

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye geldi Aktarmalı olarak İstanbul'a gelen büyükelçi, Ankara'ya gidecek ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul'a geldi.

ANKARA (İHA) - ABD Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

Aktarmalı olarak İstanbul'a gelen büyükelçi, Ankara'ya gidecek

İSTANBUL - ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul'a geldi. Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara'ya gitti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul'a geldi. VIP Terminalini kullanmayan Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara'ya gitti.

İstanbul Havalimanı'nda kendisini bekleyen gazetecileri Türkçe Merhaba diyen Flake, Gazetecilerin sorularını "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Flake Ankara'ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye geldi

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Son Dakika Haberleri

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