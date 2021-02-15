ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam bir görüşme yapıldığını açıkladı. MSB'nin açıklamasında, 'Satterfield, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir' ifadelerine yer verildi. Satterfield ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'na da çağrılmış ve tepki gösterilmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bu akşam Milli Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin şu bilgi verildi:

"Görüşmede, ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekatta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILMIŞTI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı, ABD tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili yapılan açıklama nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"HABERLER DOĞRUYSA KINIYORUZ" DENİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.