Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller'ın ve Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın özel asistanının koronavirüse yakalanması, ülkede gündem oldu. Trump ve yardımcısı Mike Pence'in ölüm senaryosu, Kongre ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, Hukukçular ve ülke siyasetine yön verenler arasında büyük tartışma yarattı.

ABD'de Başkan Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ölüm senaryosu, ABD Kongre ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, Hukukçular ve ülke siyasetine yön verenler arasında büyük tartışmalara neden oldu. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın özel asistanının virüs testlerinin pozitif çıkması, ülkede bu tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar ise Trump ve Pence'in koronavirüs nedeniyle ölmeleri halinde, ülkeyi kimin yöneteceği konusunda, bir planın olmadığını belirtiyor.

İKİSİ BİRLİKTE ÖLÜRSE YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ DEĞİL

Hukukçular, Trump ve Pence'in koronavirüs salgında ölmeleri halinde bir kabus senaryosu ve büyük bir anayasal kriz yaşanabileceği konusunda uyarılar yaparken 1886 ve 1947'de yapılan anayasa değişikliğinde ikisinin birden ölmeleri durumunda açık bir yasanın bulunmadığını belirtiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ise başkanlık koltuğuna oturmasının yasalarda belirtilmediği aktarılıyor.

MİKE POMPEO ADAYLARDAN BİRİ

Bazı hukukçular ise ülkedeki, nihai bir karar verilinceye kadar ve hatta belki de sonrasında büyük protestolara ve genel kaosa yol açacak siyasi kutuplaşma göz önüne alındığında mahkemeler, hukuki bir mesele yerine siyasi bir karar verdikleri takdirde, başkanın partisinin bir üyesi olduğu ve yürütme kolunda görev aldığı için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tercih edilebileceği görüşünde.

"TRUMP VE PENCE'İN SAĞLIK DURUMLARI ÇOK İYİ"

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'daki son iki korona virüs vakası göz önüne alındığında, idarenin bu konu üzerinde tartışmayacağını, Trump'ın ve Pence'in son derece sağlıklı olduğunu belirterek "Amerikan halkı ve siz muhabirlerin bunu kutlaması gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pence'in Sözcüsü Katie Miller'da Covid-19 çıkmasının ardından kendisini karantinaya alan Pence ile yüz yüze görüşmediklerini ve Pence'i özlediğini açıklamıştı.