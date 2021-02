ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt

AK Parti MYK sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, bir gazete tarafından bugün yayınlanan "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" iddialarına yanıt verdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan; "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haberin sorulduğu Çelik söylentileri sert bir dille yalanlayarak, "Bu tip haberlerin gazetecilikle ilişkisi yok. Bu haberleri yapanların bunu temenni mi ettiği, yoksa haber mi yaptığı birbirine karıştırıyor. Türkiye egemen bir devlettir. Böyle bir haberin idrak ve izanla ilgisi yoktur. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisidir." dedi.

SİYASİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

"ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haber siyasiler tarafından da eleştirildi.

VARANK: ANTİEMPERYALİZMCİLİK OYNAYANLARIN GAZETESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberini eleştirdi ve "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı.

CORA: ABD'DEN MEDET UMAN BİR MUHALEFET ANLAYIŞI

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da; "ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı her alanda bunu dillendiriyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

MUŞ: AVUCUNUZU YALARSINIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Paçavra hayal kurmuş; 'ABD Rektör atasa ne iyi olur!' Avucunuzu yalarsınız!" sözleriyle tepki gösterdi.