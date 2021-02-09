ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt

09.02.2021 18:34 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:41
ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" söylentilerine sert tepki göstererek, "Bu tip haberlerin gazetecilikle ilişkisi yok. Türkiye egemen bir devlettir. Böyle bir haberin idrak ve izanla ilgisi yoktur" dedi.

AK Parti MYK sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, bir gazete tarafından bugün yayınlanan "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" iddialarına yanıt verdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan; "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haberin sorulduğu Çelik söylentileri sert bir dille yalanlayarak, "Bu tip haberlerin gazetecilikle ilişkisi yok. Bu haberleri yapanların bunu temenni mi ettiği, yoksa haber mi yaptığı birbirine karıştırıyor. Türkiye egemen bir devlettir. Böyle bir haberin idrak ve izanla ilgisi yoktur. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en önemli kazanımlarından birisidir." dedi.

SİYASİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

"ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haber siyasiler tarafından da eleştirildi.

VARANK: ANTİEMPERYALİZMCİLİK OYNAYANLARIN GAZETESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberini eleştirdi ve "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı.

CORA: ABD'DEN MEDET UMAN BİR MUHALEFET ANLAYIŞI

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da; "ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı her alanda bunu dillendiriyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

MUŞ: AVUCUNUZU YALARSINIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Paçavra hayal kurmuş; 'ABD Rektör atasa ne iyi olur!' Avucunuzu yalarsınız!" sözleriyle tepki gösterdi.

ABD, Boğaziçi Üniversite'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt
ABD, Boğaziçi Üniversite'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Feyza Aktan İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ekim Türk Twitter Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 18:41:29. #1.16#
title