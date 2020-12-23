ABD BionTech/Pfizer ile Kovid-19 aşısının onlarca milyon ilave dozu için anlaşmaya yakın
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ABD BionTech/Pfizer ile Kovid-19 aşısının onlarca milyon ilave dozu için anlaşmaya yakın

23.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:29
ABD BionTech/Pfizer ile Kovid-19 aşısının onlarca milyon ilave dozu için anlaşmaya yakın

ABD hükümetinin, üretim malzemelerine daha iyi erişim konusunda yardım karşılığında BionTech/Pfizer ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından onlarca milyon ilave doz almak için görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

ABD hükümetinin, üretim malzemelerine daha iyi erişim konusunda yardım karşılığında BionTech/Pfizer ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından onlarca milyon ilave doz almak için görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

BionTech/Pfizer ile yürütülen görüşmeleri takip eden bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ilaç şirketiyle anlaşmanın müzakere edildiğini ve yakın zamanda sonuçlandırılacağını söyledi.

BionTech/Pfizer'ın Kovid-19 aşısı, 11 Aralık'ta ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu.

FDA, 15 Aralık'ta da Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etmişti.

ABD, AstraZeneca/Oxford'dan 300, Novavax'tan 110, Johnson & Johnson'dan 100, Moderna'dan 100, Pfizer/BioNTech'ten 100, Sanofi/GSK'den 100 milyon doz olmak üzere toplam 810 milyon doz Kovid-19 aşısının ön siparişini vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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