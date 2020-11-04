ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden biri olan 3 Kasım başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Trump geride başladığı yarışta arayı kapatırken, kritik son 2 eyalete avantajlı girdi. ABD başkanını belirleyecek olan Michigan ve Pensilvanya eyaletlerinde Trump seçimi az farkla önde götürüyor.

ABD'de 3 Kasım'da başlayan seçimler henüz sonuçlanmadı. Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Trump, büyük bir farkla geride başladığı yarışta arayı kapatırken, delegelerde son durum 238'e 213 Biden'ın lehine gidiyor.

Biden'in tüm oylar sayıldıktan sonra seçimi kazanacağına güvendiğini açıklamasının kısa bir süre sonrasında Beyaz Saray'da konuşan Trump, zafer kazandığını ve avukatlarının yüksek mahkemeye başvuracağını söyledi. Avukatların ne için başvuracağını ise açıklamadı.

TRUMP SEÇİMİ KAZANDIĞINI İDDİA ETTİ

Trump konuşmasında, "Bu seçimi kazanmaya hazırlanıyoruz. Açık olmak gerekirse kazandık da. Ulusumuz kandırılıyor. Kanunların düzgün şekilde uygulanmasını istiyoruz. Yüksek Mahkeme gideceğiz. Tüm oylamanın durmasını istiyoruz" dedi. Trump seçim usulsüzlüğü iddiasını neye dayandırdığını söylemedi.

Biden'ın seçilmek için salıncak eyaletlerin bazılarını Trump'tan alması gerekiyor. Biden'ın seçim heyeti umudunu, bir önceki seçimlerde Trump'a oy veren Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerine bağladı. Ancak bu eyaletlerde oyların sayılması önümüzdeki günlere uzayabilir.

TRUMP MİCHİGAN VE PENSİLVANYA'DA ÖNDE

Şu ana kadar sayılan oylara göre Wisconsin'de Biden önde giderken, Trump Michigan ve Pennsylvania'da önde gidiyor. Daha çok Demokrat seçmenlerin kullandığı posta oylarının sayımına ise henüz başlanmadı.

Pensilvanya'da son durum: %55.7 Donald Trump - %43.1 Joe Biden (Oyların henüz %64'ü sayıldı)

Michigan'da son durum: %49.3 Donald Trump - %49.1 Joe Biden (Oyların %90'anı sayıldı)

BİDEN BAŞKAN OLABİLMESİ İÇİN BAŞKA EYALET KOMBİNASYONLARINI DA KAZANMALI

Biden bu üç eyaleti kazanırsa başkan seçilmiş olacak. Ancak Fox News, Biden'in Arizona'yı kazandığı tahmininde bulunarak, Biden'in başka eyalet kombinasyonlarını da kazanarak başkan olabileceği ihtimali bulunduğunu gösterdi.

Trump ise Arizona'nın kendisini seçeceğini, ayrıca Biden'ın kazanmak istediği üç eyaletin ikisinde rakibini ekarte edebileceğini düşünüyor.

BİDEN'IN AÇIK FARKLA KAZANACAĞI TAHMİNLERE BOŞA ÇIKTI

Biden'ın seçimi açık farkla kazanacağı beklentisi, ABD'li televizyonların Trump'ın seçimi kazanması için muhakkak alması gereken Florida'yı kazandığını ve Georgia, Ohio ve Texas'ta da önde gittiğini açıklamasıyla zayıfladı.

SALINCAK EYALETLERDE ADAYLARIN OYLARI BİRBİRİNE YAKIN

Sandıkların açılmasının ardından iki aday da partilerine yakın olan eyaletleri tahmin edildiği gibi kazanırken, kazananı belirleyen yaklaşık 12 "salıncak" eyalette adayların oyları birbirine yakın seviyelerde bulunuyor.

OY SAYIMI BİRKAÇ GÜN UZAYABİLİR

Geçen seçimi Trump'ın kazanmasını sağlayan bu eyaletlerde sonuçların çok yakın olması halinde oy sayımının birkaç güne uzaması ihtimali dahilinde.

İlk sonuçlar Trump'ın önde gittiğini gösterse de bu üç eyalette henüz posta ile kullanılan oyların işlenmesi yeni başladığından sayım uzayabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle bu seçimde alışılmışın çok üzerinde ABD'li posta ile oy kullandı.

SALINCAK EYALETLERİN BAZILARINDA TRUMP'IN ÖNE GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ

ABD'de seçimin sonucunu belirleyen 12 salıncak eyaletin pek çoğunda kazanan netleşmese de Trump'ın öne geçtiği görüldü.

DEMOKRATLARIN SENATO'DA ÇOĞUNLUĞU KAZANMA İHTİMALİ AZALADI

Bugünkü seçimlerde başkanın yanı sıra Kongre temsilcileri de belirlenecek. Şu anki sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu kazanma ihtimali iyice azaldı. Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki hakimiyetlerini koruyacağı tahmin ediliyor.