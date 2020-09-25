ABD Başkanı Trump ve eşi, cenazede yuhalandı
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ABD Başkanı Trump ve eşi, cenazede yuhalandı

25.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:27

Geçen hafta yaşamını yitiren Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump alandakiler tarafından yuhalandı.

ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1993'te Yüksek Mahkeme yargıçlığına atamasının ardından geçen 27 yılı aşkın süredir görev yapan Ruth Bader Ginsburg, kanserle mücadelesini kaybetti. Ölümüyle birçok ABD'liyi ve insan hakları savunucusunu derinden yaralayan Ginsburg'ün cenazesine katılan ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

Mahkemenin liberal seslerinden biri olan Ginsburg geçen hafta kanserle mücadelesini kaybetti ve 87 yaşında yaşama veda etti. Sadece ABD yargı sisteminde değil, ABD siyasetinde ve popüler kültürde de çok önemli bir yere sahip olan Ginsburg'ün naaşı dün Yüksek Mahkeme'ye çıkarıldı. ABD bayrağına sarılı tabut basamakların en üst tepesine yerleştirilirken birçok insan Ginsburg'e saygısını ve sevgisini sunmak için ziyaret etti.

ABD Başkanı Trump ve eşi, cenazede yuhalandı

TRUMP VE EŞİNE BÜYÜK ŞOK

Ziyaretçiler arasında ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump da vardı. Siyah yüz maskeleriyle Ginsburg'e saygı duruşunda bulunan Trumplar, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

KALABALIK HEP BİR AĞIZDAN YUHALADI

O sırada Ginsburg'e ziyarete gelen ABD'liler önce Trump'ı yuhaladı ve daha sonra kalabalık hep bir ağızdan "Seçimle onu gönderin" sloganı attı. Bu tepki karşısında bir şey yapmayan Trump ve eşi hemen alandan uzaklaştı.

ABD Başkanı Trump ve eşi, cenazede yuhalandı
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