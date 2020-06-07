Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
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Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan eylemler için Washington'da ulusal muhafızları görevlendiren ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey kontrol altında. Ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatını verdim" dedi.

07.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:30

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendiren ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı. Trump, ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı.

Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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