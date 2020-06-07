Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan eylemler için Washington'da ulusal muhafızları görevlendiren ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey kontrol altında. Ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatını verdim" dedi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendiren ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı. Trump, ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. "HER ŞEY KONTROL ALTINDA" Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı. Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.