ABD Başkanı Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması

29.02.2020 01:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:36

Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin Amerikan yönetiminden olumlu açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yakın zamanda Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacak. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacak.



ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da Taliban ile sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trump, "Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle