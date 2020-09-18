ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Nisan 2021'e kadar aşının 'tüm Amerikalılar' için hazır olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Nisan 2021'e kadar aşının 'tüm Amerikalılar' için hazır olacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli aşı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump daha önce geliştirilen aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını belirtmişti.

Kaynak: DHA