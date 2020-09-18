ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Nisan 2021'e kadar aşının 'tüm Amerikalılar' için hazır olacağını duyurdu.
18.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:12
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Nisan 2021'e kadar aşının 'tüm Amerikalılar' için hazır olacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli aşı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump daha önce geliştirilen aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını belirtmişti.
Kaynak: DHA