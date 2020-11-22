ABD Başkanı Trump'tan kabinesini oluşturmaya başlayan Joe Biden'e tepki
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ABD Başkanı Trump'tan kabinesini oluşturmaya başlayan Joe Biden'e tepki

22.11.2020 05:11 | Son Güncelleme: 22.11.2020 05:15
ABD Başkanı Trump'tan kabinesini oluşturmaya başlayan Joe Biden'e tepki

NEW ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştiren Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" paylaşımında bulundu.

Trump, "Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor." ifadesini kullandı.

Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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