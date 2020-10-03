Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı

03.10.2020 00:21 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:46

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, doktorların tavsiyesi üzerine tedbir amaçlı olarak birkaç gün Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde müşahede altında tutulacak.

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüdüğünü ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesi'ndeki başkanlık ofisinden çalışacak" ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.

ANTİKOR KOKTEYLİ TEDAVİSİ UYGULANDI

Öte yandan Trump'ın doktoru Sean Conley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a önlem amaçlı 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisi uygulandığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı. Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı

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Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı 'antikor kokteyli' tedavisi uygulandı
Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı "antikor kokteyli" tedavisi uygulandı
Haber Yorumları (4)
CANLI: Acaba bunun ölmesi dünyada ne değiştirir. Mesela dolar düşermi çıkarmı..
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REAL-ANALİZCİ: kötüye bisey olmaz derler ya. bana kalirsa beter olsun darisi diger zalim letanyahunun basina insallah
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KÜRŞAT: Haydi Rabbim dünyanın beklediği güzel haberi biran önce alalım .
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