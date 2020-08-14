ABD Başkanı Trump, hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump'ı hastanede ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump'ı hastanede ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki erkek kardeşi Robert Trump New York'ta hastaneye kaldırılmıştı. Trump, kardeşini hastanede ziyaret etti. Kardeş Trump'ın neden hastaneye kaldırıldığı ise henüz açıklanmadı. ABD medyasında çıkan haberlerde ise kardeş Trump'ın durumun ciddi olduğu iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA