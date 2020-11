ABD Başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları! Donald Trump mı? Joe Biden mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme oranının oldukça fazla olduğu bir seçim yaşandı. 2020 ABD Başkanlık seçimi son durumu hakkında merak edilenleri derledik. 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde kim önde? Trump'ın kazandığı eyaletler, Biden'ın kazandığı eyaletler nereler? ABD Başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları!

Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir seçime gidiyor ve sonuçları tüm dünyada çok merak ediliyor. Amerikalılar sandık başında oylarını kullanırken tüm dünya bu seçimi takip ediyor. Seçim devam ederken vatandaşlar ABD (Amerika) nüfusu kaç, nedir? Seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir? sorularına cevap arıyor.

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de bu sene oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu da görülüyor.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde kazananın kim olacağı belirsizliğini korurken seçimin kaderini belirleyecek Pensilvanya, Georgia, North Carolina, Nevada ve Arizona eyaletlerinde oyların sayımı devam ediyor.

1964 yılından bu yana Cumhuriyetçilerin kazandığı, Trump'ın almasına kesin gözüyle bakılan 3 seçici delegesi olan Alaska'da da oyların sayımı sürüyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NÜFUSU

ABD ülkesinin nüfusu, worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre 331.002.651 kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşur.

ABD KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Seçim sonuçlarının hala açıklanmadığı 20 seçici delegesi olan Pensilvanya eyaletinde da 1 milyondan fazla oyun sayımına devam ediliyor. 1900 yılından bu yana en yüksek katılımın olduğu 59. başkanlık seçimlerinde ilk belirlemelere göre 150 milyondan fazla oy kullanıldı.

Associated Press (AP) haber ajansına göre, Demokrat aday Joe Biden 71 milyonu geçen oyla Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ve eski başkan Barack Obama'nın rekorunu geliştirdi.

ABD SEÇİMİ NOTLARI

Donald Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinde ABD'li seçmenlerin yüzde 58'i sandık başına gitmişti.

İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimleri için beklenen gün geldi. Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde sonuçlar yavaş yavaş açıklanıyor.

BİDEN'IN 264, TRUMP'IN 214 DELEGESİ BULUNUYOR

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Maine (1 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege)

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Oy verme Türkiye saati ile 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gecede tamamlandı. Oyların kesin sonuçlarının ise 5 Kasım'ı 6 Kasım'a bağlayan gecede açıklanması bekleniyor. Saat olarak ise 03:00 ile 07:00 arası olacağı tahmin ediliyor.

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

ABD TÜRKİYE SAAT FARKI NEDİR?

Amerika'da sandıklar Türkiye saatiyle çarşamba 03:00 ile 07:00 arasında kapanmaya başlayacak. Ayrıca, ABD'nin doğusu ve batısı arasında 3 saat fark var.

ABD - Türkiye arasında 8 saatlik bir fark bulunuyor.