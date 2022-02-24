ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi... - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

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