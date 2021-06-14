ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...
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ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...

ABD Başkanı Joe Biden: '(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.

ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık.' ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden: 'Çok iyi bir toplantıydı'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden: "Çok iyi bir toplantıydı"

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ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize... - Haberler
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