ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...
ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.
ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan