ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...

ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.