Trump ve Biden düellosuna eşler de katıldı: First Lady yine bildiğiniz gibi

ABD seçimlerine sayılı günler kala Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın ilk başkanlık münazarasındaki düellosuna eşleri de ortak oldu. Programın sonunda sahneye gelen Jill Biden eşine sarılırken, Melania Trump çizgisini bozmayarak her zamanki gibi soğuk bir tavır sergiledi.

Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın canlı yayında gerçekleşen ilk başkanlık münazarasına, sürekli birbirlerinin sözünü kesmeleri ve kaos ortamının yanı sıra eşleriyle buluştukları an da damga vurdu. Sahneye ilk olarak Başkan Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump çıktı. Melania Trump her zamanki soğuk tavırlarıyla bakışları üzerine çekti. Eşi Donald Trump'ı bakışlarıyla selamlamakla yetinen Melania Trump'ın maskesiz olması da dikkat çeken bir diğer konu oldu.

DESTEK İÇİN STÜDYODA YER ALDILAR

Trump'a destek için, stüdyoya First Lady Melania Trump ile kızı Ivanka Trump başta olmak üzere bir grup davetli geldi. Biden için de eşi Jill Biden stüdyodaydı.

FIRST LADY SOĞUK RÜZGARLAR ESTİRDİ

90 dakika süren sözlü düellonun sonlanmasının ardından Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump ve Joe Biden'ın eşi Jill Biden sahneye gelerek eşleriyle poz verdi. Ancak Jill Biden eşine sarılırken, First Lady Trump'ın soğuk tavrı dikkat çekti. O anlarda First Lady'nin, eşinin yanına geldikten sonra soğuk bir tavırla konuştuğu gözlemleniyor. Öte yandan, Jill Biden'ın eşine sarıldıktan sonra izleyicileri samimi bir şekilde selamladığı anlar dikkat çekti.

MELANIA TRUMP MASKESİZ, JILL BIDEN MASKELİ ÇIKTI

Dikkat çeken bir diğer detay da, Jill Biden'ın sahneye maskeyle çıkması, Melania Trump'ın ise maskesiz olmasıydı. Demokrat Başkan adayı Joe Biden, koronavirüs salgınıyla mücadelede maske takılması gerektiğini ısrarla belirtirken, ulusal çapta maske kullanımı için çağrıda bulunmuştu.

BU İLK DEĞİL

Başkan Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump katıldığı birçok etkinlikte sık sık soğuk tavırlarıyla anılıyor. Geçtiğimiz aylarda da Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'ne katılan First Lady Melania Trump, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a soğuk davranmış, ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmişti.