ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yeni isim buldu: Korona gribi
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs hakkınca canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Trump, DSÖ'nün koronavirüs konusunda abartılı sayılar paylaştığını iddia ederek, ölümcül virüse "korona gribi" adını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı canlı yayında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda abartılı sayılar paylaştığını öne sürdü.
DSÖ, yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 3.4'ünün ölümle sonuçlandığını açıklamıştı. Trump, dün Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a bağlanarak, "Bence yüzde 3.4 gerçekten yanlış bir sayı" iddiasında bulundu.
"DOKTOR BİLE GÖRMEDİKLERİ OLUYOR"
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, "Sezgilerim bana bunu söylüyor" diyen Trump, "Birçok insanla gerçekleştirdiğim sohbete göre birçok insan bundan hastalanıyor, ama çok hafif geçiriyorlar. Doktor bile görmedikleri oluyor, hatta aramıyorlar bile" ifadelerini kullandı.
YENİ İSİM VERDİ
Trump, hastalığı hafif geçirenlerin hastaneye gitmediğini, bu yüzden onların toplam vaka sayısına eklenmediğini ileri sürdü. Trump, ölüm oranının gerçeği yansıtmadığını düşünmesine gerekçe olarak bunu gösterdi.
Salgına, "korona gribi" diye yeni bir isim de veren Trump, yüzde 3 ve 4 gibi rakamların çok yüksek olduğunu ve 'ölü sayısının yüzde 1'den az olduğunu iddia etti.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haber Videosu: Amerika Başkanı Donald Trump, koronavirüse yeni isim buldu: Korona gribi
-
Dünya yalan söylüyor bir tek sen biliyorsun dimi. Allahın hindi kafalısıCevap Yaz Yayından Kaldır
-
İlk defa bu adama katılıyorum. Sıradan nezle geçen sene 650 bin kişiyi öldürdü. Adı anılmıyor. Koronadan ölen sayısı 10 bin bile değilken panik havası oluşturuldu. Çin ekonomisine savaş açıldı. Dünyanın dikkati başka noktaya çekildi. Bu hastalığın öldürme oranı 2. Haklısın Trump reis.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Yav he he he …. Kafasız adamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır