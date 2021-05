ABD Başkanı Biden, ölümünün yıl dönümünde George Floyd'un ailesini Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, 25 Mayıs 2020'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un ailesini bugün Beyaz Saray'da ağırladı.

Floyd'un ölümünün 1'inci yıl dönümünde Floyd'un kızı Gianna, annesi Roxie Washington, erkek kardeşleri Philonise, Rodney, Terrence Floyd ve yeğeni Brandon Williams, Beyaz Saray'a geldi.

Floyd ailesinin, ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 1 saat süren görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıkan Floyd ailesinin avukatı Ben Crump, ailenin bugün öğleden sonra da "George Floyd Polis Yasası"nın geçmesi için bazı Kongre üyeleri ile görüşeceğini söyledi.

Philonise Floyd da görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek, Biden'a kendilerine bu fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

Ayrıca George Floyd'un kızı Gianna'nın, "Adını söyleyin (Say his name)" sloganlarına Beyaz Saray bahçesinde bulunan kişiler "George Floyd" sloganları ile karşılık verdi.

Biden'dan yazılı açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Biden, görüşmenin ardından Floyd'un 1. ölüm yıl dönümü için bir de yazılı açıklama yayımladı.

Floyd'un ailesinin aradan 1 yıl geçmesine rağmen halen haberi sanki birkaç saniye önce almış gibi hissettiğini belirten Biden, "Acılarına rağmen bugün görüştüğüm Floyd ailesi, özellikle de küçük kızı Gianna büyük bir cesaret gösterdi." ifadesini kullandı.

Biden, George Floyd'un ölümünün dünyayı değiştirdiğini ve ölümünün geçen yaz ABD'de 1960'lardaki Sivil Haklar hareketinden bu yana en büyük protestolara yol açtığını dile getirerek, "George'u öldüren polis memurunun geçen ay suçlu bulunması adalet yönünde önemli bir adımdı ancak süreç burada bitmemeli." çağrısında bulundu.

Gerçekten bir değişim yaratmak için görevini kötüye kullanan polis memurlarından hesap sorulması gerektiğini belirten Biden, güvenlik güçleri ve halk arasındaki güvenin de yeniden tahsis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan