ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde 'ABD'nin sarsılmaz desteğini' iletti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini" iletti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini" iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Biden, Hamas ve diğer terör gruplarının Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere yönelik roket saldırılarını kınadı. Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti." ifadesine yer verildi.

Biden'ın bölgede sürdürülebilir sükunetin tekrar tesis edilmesi konusundaki görüşünü de ilettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden, tüm dünyadaki çeşitli inançlardan insanlar için çok önemli bir şehir olan Kudüs'ün barış yeri olması gerektiğini belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya son dönemde Mısır, Ürdün, Katar ve Filistin dahil bölge ülkeleri ile yapılan diplomatik diyaloglar konusunda da bilgi verdiği vurgulanarak, "İki lider, dışişleri, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde devamlı ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." bilgisine yer verildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var
Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Antony Blinken Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde "ABD'nin sarsılmaz desteğini" iletti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 00:45:41. #1.15#

title