ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çöktü
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ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çöktü

ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çöktü
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Biden, Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çökerken, o anlar İsrail delegasyonunda yer alan fotoğrafçının objektifine yansıdı.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, geçen hafta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti. O görüşmede çekilen bir kare ise tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.

ABD Başkanı Biden, İsrail siyasetçinin 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çöktü

İSRAİL BASIN OFİSİ O ANLARI FOTOĞRAFLADI

Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in önünde diz çöktü. O an, İsrail devlet başkanlığı delegasyonuna eşlik eden İsrail Hükümeti Basın Ofisi üyesi tarafından fotoğraflandı.

Haim Zach tarafından çekilen bu kare kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İsrail medyası Biden'ın Ravitz'in önünde diz çökmesinin nedenini manşetlerine de taşıdı.

ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çöktü

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

The Times of Israel haberi okurlarına "12 çocuğu olduğunu öğrenen Biden, Rivlin'in yardımcısının önünde diz çöktü" başlığı ile duyurdu. Haberde Biden'ın bu jesti üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in şaşkınlığını gizleyemediğine dikkat çekildi.

RIVLIN'İN SON YURTDIŞI GEZİSİYDİ

Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, Rivlin'in başkan olarak yaptığı son yurtdışı gezisiydi. Rivlin, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı olarak yerini Yahudi Ajansı'na başkanlık eden Isaac Herzog'a bırakacak.

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