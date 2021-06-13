ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldi
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ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldi

ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'nin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesinde bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi'nin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesinde bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini G7 Liderler Zirvesi için İngiltere'ye gerçekleştirdi. Biden, 3 gün süren zirvenin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldi. Biden ve eşi Jill Biden, İngiltere'nin Berkshire Kontluğundaki Windor Kalesi'ne yerel saat ile 17.00'de geldi.

Kraliçe, Biden ve eşini kalenin önündeki bir kürsüde resmi tören ile karşılarken, törende ABD milli marşı çalındı. Biden daha sonra Onur Komutanı Subayı, Binbaşı James Taylor ve Tümgeneral Christopher Ghika'ya Onur muhafızlarını incelemek üzere eşlik etti. Biden, ardından askeri yürüyüşü izlemek için kürsüye geri döndü.

Askeri yürüyüşün ardından Biden ve eşi ile Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi'nde çay içmek üzere açık alandan ayrıldı. 95 yaşındaki Kraliçe daha önce cuma günü Cornwall'da G7 liderleri için düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Biden bir araya gelmişti.

Elizabeth, Windsor Kalesi'nde şu ana kadar 4 ABD Başkanını kabul etmişti. Başkan Biden, Elizabeth tarafından kabul edilen 13. ABD Başkanı oldu.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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