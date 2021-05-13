ABD Başkanı Biden: "Göreve geldiğimden bu yana yapılan aşı dozu yarın 250 milyonu aşacak"
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ABD Başkanı Biden: "Göreve geldiğimden bu yana yapılan aşı dozu yarın 250 milyonu aşacak"

ABD Başkanı Biden: 'Göreve geldiğimden bu yana yapılan aşı dozu yarın 250 milyonu aşacak'
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana uygulanan Kovid-19 aşı dozunun, yarın itibarıyla 250 milyonu aşacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana uygulanan Kovid-19 aşı dozunun, yarın itibarıyla 250 milyonu aşacağını duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da ülkedeki aşılama çalışmalarındaki son durum ve Kovid-19'la mücadeleye ilişkin konuşma yaptı.

Kovid-19 aşısına teşvik için birçok spor kulübü ve işletmenin kampanyalar düzenlediğini anımsatan Biden, "Göreve geldiğimden bu yana yapılan aşı dozu yarın 250 milyonu aşacak. Bunun, ülkemiz için çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı almış olması yönünde bir hedef koyduklarını anımsatarak şu anda bu oranın yüzde 58'i aştığını ve bu hedeflerine ulaşabileceklerine inandıklarını dile getirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin Pfizer/Biontech aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da uygulanması için onay verdiğine işaret eden Biden, herkesin sadece kendisi için değil, çevresindekiler için de aşı olması gerektiğini vurguladı.

Biden aşılama çalışmalarıyla birlikte ülkedeki vaka, ölüm ve hastaneye yatışlarda da ciddi düşüş olduğunu belirterek "New York Times gazetesi, Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışların Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye ulaştığını yazdı. Aşıların etkin kullanımı, virüsün yayılımının önünü kesiyor, binlerce insanın hayatını kurtarıyor ve normal hayata dönmelerini sağlıyor." dedi.

Colonial Pipeline hakkında "Önümüzdeki 24 saat içinde güzel haberler duyacaksınız" dedi

Siber saldırı nedeniyle cuma gününden bu yana kapalı olan Colonial Pipeline boru hattına ilişkin gelişmelere de değinen Biden, bu konuda şirketle yakın temasta olduklarını aktardı.

Söz konusu petrol boru hattının kapanmasının benzin fiyatlarındaki artışın bir nedeni olduğunu belirten Biden, "Önümüzdeki 24 saat içinde bazı güzel haberler duyacağınızı ve bunu kontrol altına alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri, 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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