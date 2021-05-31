ABD Başkanı Biden: "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede"
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ABD Başkanı Biden: "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede"

ABD Başkanı Biden: 'Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede'
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, "Anma Günü" için yaptığı konuşmada, "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede.

ABD Başkanı Joe Biden, "Anma Günü" için yaptığı konuşmada, "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek." dedi.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen "Anma Günü" törenine katıldı.

Biden, Harris ve Austin, bir askerin mezarının başına çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Çelenk töreninin ardından konuşma yapan Biden, ülkesi için ölmüş askerlerin anılmasının önemine işaret etti.

Biden, bugüne kadar Afganistan ve Irak'ta yaşamını yitiren ABD'li askerlerin sayısının 7 bin 36'ya ulaştığına işaret ederek, "Ülkeleri için can veren askerler kalplerimizde yaşıyor." diye konuştu.

Tüm insanların eşit olarak yaratıldığının altını çizen Biden, "Demokrasi hem ülkemizde hem de dünyada şu anda tehlikede. Canını veren askerlerimizi nasıl andığımız, demokrasinin de geleceğini belirleyecek." görüşünü paylaştı.

ABD'de "Anma Günü (Memorial Day)", savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayıs ayının son pazartesi günü yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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