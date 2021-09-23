ABD Başkanı Biden'dan yoksul ülkelere 500 milyon doz Pfizer sözü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

ABD Başkanı Biden'dan yoksul ülkelere 500 milyon doz Pfizer sözü

BBC - Haberler | Dünya
ABD Başkanı Biden'dan yoksul ülkelere 500 milyon doz Pfizer sözü

ABD Başkanı Joe Biden gelişmekte olan ülkelere verdiği aşı sözlerine 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı daha ekledi.

BM Genel Kurul toplantısına paralel olarak internet üzerinden düzenlenen Covid-19 zirvesinde konuşan Biden, bu dozların önümüzdeki yıl dağıtılacağını ekledi.

Bu sözle birlikte ABD'nin bugüne kadar dağıtmaya söz verdiği aşı miktarı 1 milyar dozu aştı.

Uzmanlar dünya genelinde toplumun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doz gerektiğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2021 sonuna kadar dünyanın yüzde 40'ının aşılanması hedefi belirlemişti.

Fakat gidişat bu hedefi tutturmaktan uzak.

Pek çok gelişmiş ülke halkının yüzde 50'sinden fazlasına en az bir doz aşı sunmuş olsa da, Oxford Üniversitesi verilerine göre yoksul ülkelerdeki tek doz aşılama oranı yüzde iki seviyesinde.

Küresel aşı arzı hâlâ talebe yetişemedi

Analiz: Stephanie Hegarty, BBC News

Bu büyük bir söz olsa da toplumlarının yüzde 2'sini bile aşılayamamış ülkelerde şüpheyle karşılanacaktır.

ABD bugüne kadar verdiği 580 milyon doz aşı sözünün yalnızca 160 milyonunu teslim etti.

Peki şimdi değişen ne? Son aylarda küresel aşı üretimi arttı.

Analiz şirketi Airfinity'ye göre Zengin ülkeler yıl sonuna kadar üçüncü doz aşılama yapsalar bile ellerinde ihtiyaçları olmayan 1,2 milyar doz kalacak.

Bunların 241 milyonu bağışlanmazsa bozulacak aşılar.

BBC'ye açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği aşı dağıtma programı Covax, bağışlanan aşıların genellikle düşük miktarda ve son kullanma tarihine çok az süre kala geldiğini söyledi.

Bu da ihtiyaç duyulan yerlere, ihtiyaç duyulan zamanda dağıtım yapma imkanını son derece zorlaştırıyor.

Biden önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm dünyanın aşılanması hedefini tutturmak istiyorsa bir şeylerin değişmesi lazım.

Covax aşı şirketlerinden aşı aldıktan sonra bunları orta gelirli ülkelere düşük fiyata, düşük gelirli ülkelere ise ücretsiz olarak veriyor.

ABD geçen hafta ülkedeki 65 yaş üzeri kişilere üçüncü doz Pfizer aşısı yapılmasına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmiş ülkelerin üçüncü doz aşılama yapmadan önce yoksul ülkelere aşı bağışlamasını talep ediyor.

BBC
Horozlar gibi kızıştılar! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısını ringe çevirdi

Horozlar gibi kızıştılar! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısını ringe çevirdi

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi

 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Düm Tek Tek Bülent Ersoy Burak Yamantürk
Spor Marcao Stefan Kuntz Sergen Yalçın Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Başkanı Biden'dan yoksul ülkelere 500 milyon doz Pfizer sözü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 05:16:52. #1.12#