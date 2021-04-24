ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: Soykırım ifadesini kullandı

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayarak "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarını ' soykırım ' olarak tanımlayarak "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, (ABD) Joe Biden, 1915 olayları için "Ermeni soykırımı" ifadesini kullandı. Açıklama Beyaz Saray tarafından yapıldı.Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "Her yıl bu günde, Osmanlı dönemi Ermeni soykırımında ölenlerin hayatlarını hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha meydana gelmemesi için kendimizi yeniden taahhüt ediyoruz. 24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi veya bir imha kampanyasıyla ölüme yürüdü. Meds Yeghern'in kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti asla tarihe karışmaz. Nefretin tüm biçimlerindeki yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlıyoruz. Hayatta kalanların çoğu, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya çapında yeni evler ve yeni hayatlar bulmaya zorlandı. Ermeni halkı güç ve dirençle hayatta kaldı ve cemaatini yeniden inşa etti. On yıllar boyunca Ermeni göçmenler ABD'yi sayısız şekilde zenginleştirdiler, ancak atalarının çoğunu kıyılarımıza getiren trajik tarihi asla unutmadılar. Hikayelerini onurlandırıyoruz. O acıyı görüyoruz. Tarihi onaylıyoruz. Bunu suçlamak için değil, olanların asla tekrarlanmamasını sağlamak için yapıyoruz. Bugün, kaybedilenlerin yasını tutarken, gözlerimizi geleceğe, çocuklarımız için inşa etmek istediğimiz dünyaya doğru da çevirelim. Bağnazlığın ve hoşgörüsüzlüğün günlük kötülüklerinden etkilenmeyen, insan haklarına saygı duyulan, tüm insanların onurlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bir dünya. Gelecekteki zulümlerin dünyanın herhangi bir yerinde oluşmasını önlemek için ortak kararlılığımızı yenileyelim ve tüm dünya insanları için şifa ve uzlaşma peşinde koşalım. Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda ölen tüm Ermenileri onurlandırıyor." İfadeleri yer aldı.

'SOYKIRIM' DİYEN İLK ABD BAŞKANI OLDU

ABD Başkanı Joe Biden, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılındaki Ermeni tehcirini "soykırım" olarak niteledi. Biden, 1981 yılında aynı sözcüğü kullanan ve ülkenin 40'ıncı başkanı Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" diyen ilk ABD başkanı oldu. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına 'soykırım' diyen ilk ABD Başkanı oldu. Biden, 2020 başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini belirtmişti.

KONGRE TANINMASI İÇİN BASKI YAPIYORDU

1915 olaylarının Ermeni 'soykırım' olarak tanınmasına ilişkin girişimler yıllardır ABD Kongresi'nin gündemine getirildi. Ülkedeki tüm başkanlar, Türkiye'yle ilişkilerin bozulması olasılığı ve Ankara'nın yoğun lobi çalışmaları nedeniyle soykırım tanımlamasını kullanmaktan kaçındı. 2019 yılı Aralık ayında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarı Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu tarafında kabul edilmişti. Öte yandan, ABD'nin iki numarası olan Kamala Harris de 2019'da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte Senato'ya 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıması için önerge vermişti.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı