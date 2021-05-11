ABD Başkanı Biden, "bölgedeki son gelişmeler" ile ilgili Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj gönderdi
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ABD Başkanı Biden, "bölgedeki son gelişmeler" ile ilgili Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj gönderdi

ABD Başkanı Biden, 'bölgedeki son gelişmeler' ile ilgili Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj gönderdi
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'den bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili yazılı bir mesaj aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'den bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili yazılı bir mesaj aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimiyle ilişkiler kesildikten sonra, yeni ABD Başkanı Biden'ın Abbas'a yazılı bir mesaj gönderdiği belirtildi.

Haberde, Biden'ın mesajında son siyasi gelişmeleri, mevcut durumu ve ABD ile Filistin Devleti arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Bu mesaj, Biden'ın ocak ayında ABD Başkanı seçilmesinden bu yana iki taraf arasındaki ilk temas sayılıyor.

Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimi, nisan ayında, Trump başkanlığındaki eski ABD yönetiminin Filistin halkına askıya aldığı yardımlara devam etme kararı almıştı.

Trump, başkanlığı sırasında (2016-2020), ABD bütçesinde on yıllarca Filistinlilere yönelik mali yardımı kademeli olarak kesmek için çalışmış, İsrail'in Filistin'e yönelik tüm ihlallerinde İsrail'e tam destek vermişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın İsrail yönetimine Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Batı Şeria'nın ilhakı ile "Yüzyılın Anlaşması" gibi konularda tam destek vermesi nedeniyle ABD yönetimiyle tüm ilişkileri askıya almıştı.

İsrail Kamu Kuruluşu KAN, geçen nisan ayında Abbas'ın ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den gelen bir telefon görüşmesini reddettiğini bildirmişti.

Haberde, Abbas'ın gerekçesinin, uluslararası kabul görmüş protokollere göre Dışişleri Bakanıyla değil, ABD Başkanı'nın araması gerektiği yönünde olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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