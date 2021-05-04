ABD Başkanı Biden, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü
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ABD Başkanı Biden, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Biden, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ortaklığın önemini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ortaklığın önemini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki ülke arasındaki "uzun süredir var olan ortaklığın önemini" vurguladığı bildirildi.

Biden'ın, Al Nahyan'ı ülkenin yaklaşan 50. bağımsızlık yıl dönümü için tebrik ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden görüşmede, ABD ve BAE arasında uzaydan, iklime, savunmaya ve güvenliğe kadar birçok konuda sarf edilen çaba için de Al Nahyan'ı tebrik etti." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Afganistan, İran, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve barış gibi konuların ele alındığının kaydedildiği açıklamada, Biden'ın İsrail ile BAE arasındaki normalleşme sürecinin stratejik önemine işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın normalleşme anlaşmalarına yönelik desteğini vurguladığı bildirilirken, "Başkan Biden ve Veliaht Prens Al Nahyan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani kriz de dahil olmak üzere çatışmalara karşı birlikte hareket etmeyi öncelik edinme konusunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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