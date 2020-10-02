ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı
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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı

02.10.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:16
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıktığı açıklandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıktığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kontrol amaçlı yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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