ABD basınında İsrail'i bir hayli rahatsız edecek yazı: Başkan Biden'a rağmen Filistin'e destek artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD basınında İsrail'i bir hayli rahatsız edecek yazı: Başkan Biden'a rağmen Filistin'e destek artıyor

Haberler.com - Haberler | Dünya

Washington Post gazetesinde yayımlanan bir analizde, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine rağmen, Washington siyasetinde Filistin'e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi. Biden'ın Filistin ve İsrail'de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin tüm taraflardan tepki çektiğinin vurgulandığı analizde, ABD'nin önde gelen Müslüman-Amerikan kuruluşlarının da Biden'ın dün düzenlediği "Ramazan Bayramı" programını boykot ettikleri ifade edildi.

Washington Post gazetesinde Ishaan Tharoor imzasıyla, "Biden'ın duruşuna rağmen, ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor" başlıklı bir analiz yayımlandı.

DEMOKRAT PARTİ İÇİNDEKİ ÇATLAK BÜYÜYOR

Biden'ın son dönemde Filistin ve İsrail'de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin tüm taraflardan tepki çektiği vurgulanan analizde, Biden yönetiminin dış politikasının böyle bir gerginliğe hazır olmadığı belirtildi.

Demokrat Parti içindeki "çatlağın" büyüdüğünün altı çizilen analizde, ABD'nin önde gelen Müslüman-Amerikan kuruluşlarının da Biden'ın dün düzenlediği "Ramazan Bayramı" programını boykot ettiği anımsatıldı.

Biden'ın açıklamalarında, bir taraftan gerginliği azaltma çağrısı yaparken bir taraftan da "meşru müdafaa" hakkı diyerek İsrail'i savunduğu belirtilen analizde, ABD'nin BM Güvenlik Konseyindeki ateşkes çağrısını da veto ettiği hatırlatıldı.

"WASHINGTON'DA FİLİSTİN'E DESTEK SESLERİ KONGRE'DE HER GEÇEN DAHA DA YÜKSELİYOR"

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 200'e yaklaştığı ifade edilen analizde, "Washington'da Filistin'e destek sesleri Kongre'de her geçen gün daha da yükseliyor" değerlendirmesine yer verildi.

Analizde, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın cuma günü The New York Times gazetesinde yayımlanan ve Filistin halkına destek verdiği makalesinin oldukça ses getirdiğine işaret edildi.

Daha önce Sanders'ın Filistinlileri savunmakta yalnız kaldığı belirtilen analizde, "Artık Sanders yalnız değil. Aralarında katı İsrail yanlılarının da olduğu İsrail yanlısı siyasetçiler bile İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplarından duydukları memnuniyetsizliği yansıtan açıklamalar yayımladı. Bazıları ise daha sert çıkarak İsrail'i Washington için tabu bir sözcük olan 'apartheid rejimi' olmakla suçladı." ifadelerine yer verildi.

Filistin'de yaşananların "dünya sahnesinde insan hakları savunucusu" olmaya soyunan ABD yönetimi için de önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde, Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi.

ABD basınında İsrail'i bir hayli rahatsız edecek yazı: Başkan Biden'a rağmen Filistin'e destek artıyor
Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes telefonu
Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes telefonu
ABD, diğer ülkelere 80 milyon doz koronavirüs aşısı verecek
ABD, diğer ülkelere 80 milyon doz koronavirüs aşısı verecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özcan Deniz Kenan Doğulu Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Muslera Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD basınında İsrail'i bir hayli rahatsız edecek yazı: Başkan Biden'a rağmen Filistin'e destek artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 09:07:18. #1.11#

title