ABD basını güzel oyuncu Lindsay Lohan ile Prens Selman'ın aşk yaşadığını yazdı
Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edildi. ABD basını, Prens Selman'ın Lohan'ı özel uçağına bindirdiğini yazdı.
ABD basını geçtiğimiz senelerde Türkiye'yi ziyaret eden Lindsay Lohan'ın Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile aşk yaşadığını yazdı.
HEDİYE PAKETİ İÇERİSİNDE KREDİ KARTINI VERDİ
ABD basınının iddiasına göre, Prens Selman Lohan ile ilk kez Formula 1 yarışında karşılaştı. Selman, Lohan'a hediy paketi içerisinde kredi kartını verdi. Bunun üzerine ikili yakınlaşarak görüşmeye başladı. İkilinin arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.
PRENS SELMAN AÇIKLAMA YAPMADI
Linsday Lohan'ın menajeri ise aşk dedikodularını yalanladı. Lohan'ın menajeri Prens Selman ile Lohan'ın sadece arkadaş olduğunu söyledi. Prens Selman ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
YORUMLAR (7)
-
bu alemde işleri iş öbür alemde bakalım ne yaparlarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Deve Daha Iyi yakisir öküeeeeCevap Yaz Yayından Kaldır
-
bu dünya cennetinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Merak etme digeride bir hayal zaten, oteki var diye bunlari rahat yasatmak icin soylenen bisey oda yoksa millet mina gyar bunlarinYayından Kaldır
-
Çok çirkin karı uçağa değil arabaya almam onu otobüse binsinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
koskoca kral elini sallasa tonla kız varken dünyada bula bula yaşlı Linsday Lohan''amı kalmış. Allah çirkin şansı versin diye boşuna dememişlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Bir yardimi olmuş mu insanlığaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Son Dakika Magazin Haberleri