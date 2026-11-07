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Amasya'da 8 yaşındaki Eslem Sarıboğa bayrağı öpüp Atatürk posterini selamladı

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Amasya'da 8 yaşındaki Eslem Sarıboğa bayrağı öpüp Atatürk posterini selamladı
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Amasya'da ekmek almaya çıkan 8 yaşındaki Eslem Sarıboğa, rüzgarla dolanan Türk bayrağını düzeltip öptükten sonra başına koydu. Sarıboğa, başka bir iş yerinin önündeki Atatürk posterine selam verdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da ekmek almak için evinden çıkan Eslem Sarıboğa (8), rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını düzeltip öpüp başına koydu, başka bir esnafın iş yerine astığı Atatürk posterinin önünden geçerken de selam verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzevler Mahallesi'nde ekmek almak için evinden çıkan Eslem Sarıboğa, dönüşte bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgar nedeniyle dolandığını fark etti. Sarıboğa, bayrağı düzelttikten sonra öperek, başına koydu. Daha sonra yoluna devam eden Eslem Sarıboğa, başka bir iş yerinin önünden geçerken asılı bulunan Atatürk posterine dönerek selam verdi. Yaşananlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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